В Запорожской области дикие кабаны загоняют сельчан на деревья, заходят во дворы и губят огороды

Запорожский край – изначально степная зона, и природных лесов здесь нет, только лесничества, любовно взращиваемые специалистами с середины XIX века. По данным лесоохотничьих хозяйств в них обитают более 40 видов зверей и 50 видов птиц. Причем, часть животных и птиц лесхозы закупают и выращивают сами, а затем выпускают в природу для того, чтобы насыщать угодья дичью к сезону охоты. Случается, что свою лепту в пополнение фауны вносят и сами охотники-любители из числа состоятельных граждан. Но ситуация иногда выходит из-под контроля, как, возможно, и произошло в данном случае: в Токмакском районе семейство диких кабанов регулярно совершает набеги на подворья и огороды жителей села Червоногорка. Как обезопасить селян, пока никто не придумал, да и не похоже, чтобы это кого-то заботило, кроме их самих.

"Переселенцы" – или будущие трофеи охотников?

-Да, нас на самом деле терроризируют дикие кабаны, - рассказывает "Телеграфу" старшая села Червоногорка Токмакского района Оксана Усс. - Мы на днях ехали по селу, и я сфотографировала их на мобильный телефон. Пару кадров успела сделать и крохотное видео, после чего они прямо перед машиной перебежали дорогу. Вчера опять ситуация в селе повторилась: у семьи пятеро детей, а три кабана забежали к ним во двор – дети пищат-визжат, боятся. Посмотрите на снимке, какие они большие?

По словам Оксаны Петровны, проживающей с детства в этом селе, раньше дикие животные на территорию села не заходили. А три года назад, якобы, некие влиятельные люди выпустили в соседнем хвойном лесочке семейство кабанов - с предвкушением будущей охоты.

- Я сама тогда видела этих диких кабанчиков маленьких, завезли, видимо, свинку с выводком. Как раз ехала сама за рулем авто по дороге Червоногорка-Садовое, а тут – кабан навстречу выбежал. И он лег у меня перед машиной и не встал, пока не прошли 8 или 9 поросяток с кабанихой.

Про фотографию на мобилку женщина в тот момент от испуга и не вспомнила.

-Смотрела на него и думала, хоть бы не решил машину атаковать, а то еще перевернет. Он выглядел очень агрессивно! Я и не знала, то ли назад сдавать, то ли дальше ждать? Но про себя отметила: "Вот бы у нас так мужчины горой за семью стояли!". Тот был весом килограммов 120-130 на вид. А свинки, что нынче по селу бегали, килограммов по 90 примерно, дикие больше размером не растут.

Год о кабанчиках никто не слышал, на глаза они не показывались. Но в пользу той версии, что они не мигрировали с воюющего Донбасса (а есть и такое предположение у жителей райцентра), а были завезены для развлечения, говорит такой факт: из числа местных жителей наняли парня, чтобы кормил животных. Тогда поросятки еще маленькими были, он их не боялся. И то ли первая свиная семейка подросла, то ли потом новых завезли, но кабаны начали ходить по селу, по огородам и уничтожать урожай. Где кукурузу перетолкли, поели у людей, где подсолнух, где овощи. Причем, не только у тех селян, что на окраине живут, а и в центр забредали.

Оксана Петровна вспоминает такую историю:

-Однажды я в 4 часа утра вышла из дома, прямо в ночнушке, потому что собака заходилась лаем, летом же уже светло в это время. Смотрю, у загородки, возле хоздвора, кабанчик стоит хороший. Это я первый раз вблизи его увидела. Я растерялась, а тут, смотрю, сосед с палкой бежит, ругается, что свин перерыл у него картошку... А теперь, потому что я – старшая села, ко мне все звонят и жалуются на животных. Представляете, каково бабушкам, которые с маленькими пенсиями трудятся на огороде, а затем это все пропадает? Плачут мне, что посадили картошку, а кабаны перерывают огород, съедают ее. Односельчанка сказала, что на кладбище некоторые могилы подрыты кабанами.

Селяне – в лес за грибами, кабаны – на их огороды

Что диких кабанов привлекает на кладбищах – люди понять не могут. Но недавно от набегов стада парнокопытных пострадало место упокоения близ села Шелюги Мелитопольского района Запорожской области, что в доброй сотне километров от Червоногорки.

-Но вот дня 4 назад односельчанка, которая с двумя детьми живет вблизи кладбища, мне звонит и спрашивает: "Что делать, у меня во дворе дикие кабаны! Я испугалась, забежала в дом, а во дворе лужица и они там купаются". И они пришли со стороны кладбища. Обычно заходят на подворья, а потом убегают в лес. Вчера 25-летний парень пришел и требует: "Делайте что-нибудь - мы с мамой посадили картошку, а кабаны ее роют!". Это большая проблема для селян, которые живут очень бедно и огород для них единственное спасение, да и тот разоряют кабаны. Ладно те, кто работу имеет, а каково пенсионерам?

Светлана считает, что все эти набеги на село протяженностью пару километров, где полторы сотни усадеб, совершает одно стадо кабанов из нескольких особей.

-У нас сразу за селом начинается глиняная гора, оттого село и названо Червоногорка. На той горе посажены сосенки, где я впервые три года назад увидела кормушки с зерном для кабанов. То есть, буквально за сельскими огородами. Потому они, наверное, и село считают своей кормовой базой. Мы же наоборот, ходим в лес за грибами, там маслята, сыроежки, синеножки и другие грибы растут.

Был такой случай: один наш местный "молодой" пенсионер поехал за грибами. Собирал их и увидел кабана, залез на дерево и просидел там несколько часов! Рассказывал, что кабан подбежал под дерево и лег там, рядом с брошенным велосипедом. Лежал и лежал, хоть мужчина и пытался его криками прогнать. А у мужчины затекли и ноги, и руки. Потом кабан неожиданно вскочил и убежал, а мужчина чуть подождал, спустился, оседлал велосипед и помчался домой.

Где найти управу на диких животных?

Соседство диких животных людей тревожит.

-Вчера мне опять звонят и требуют: "Вызывайте полицию!" – продолжает рассказ Оксана Усс. - Я вызвала, они приехали и спрашивают: "Чего вы нам звонили?" – "Прошу защиты от этих животных" – "А что, мы их стрелять будем?". Пытаюсь выяснить: "Куда мне обращаться, ведь вы же органы нашей охраны" (токмакская ли полиция приежала, Оксана не знает, звонок по линии 102 поступает в областное управление МВД, а там уже решают, кого направить на происшествие). "Чего ж вы тогда приехали?" – "Запорожье направило, мы должны отреагировать". Тогда я позвонила на номер 102 и спросила: "Подскажите, куда мне обращаться, если не в полицию?". Дежурный пообещал разобраться и перезвонить. Звонка до сих пор нет.

Полицейские выясняли у представительницы села, кто завез кабанов в лесничество. Увы, ответа у нее нет. Кто точно завез – не знает, а передавать слухи не хочет. И они предложили звонить в... Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

-Ладно, я позвонила туда, там взяла трубку женщина, сообщила, что у них даже оружия нет и неизвестно, что делать в таком случае. Говорю, может, вам удастся выяснить, кто их завез, и может их можно переселить дальше от села. Она тоже пообещала связаться с начальством – и тоже тишина – перечисляет свои попытки помочь односельчанам Оксана Петровна.

Но сразу после этого ей неожиданно позвонил "крутой" бизнесмен из Токмака, который дружит с городским и районным руководством.

- Начал меня отчитывать: вот вы старшая, соберите людей и предупредите их, что это фауна, кабанов нельзя уничтожать и что если кто тронет кабанов, так за это наказание от 3-х до 5-ти лет лишения свободы. А я говорю, что вы же уверяли, что не вы их завозили! Тогда он начал оправдываться, что просто привозил им зерно для подкормки тонну или две. "Зерно, говорит, стоит 10 тысяч, а я завез, оторвал от детей, хотел потом показать им живых кабанчиков".

Селянка рассердилась, ей пришлось объяснять мужчине, что если дикий кабан живет постоянно в лесу, то он действительно дикий и может напасть на людей. А если им есть нечего и поэтому они приходят в село, в таком случае стоит подкормить их и сейчас.

-Я тоже – за флору и фауну, но для меня люди важнее, и заботиться в первую очередь надо о них, и защищать их от кабанов, - твердо стоит на своем жительница Червоногорки. - Спрашиваю этого бизнесмена: "А если кабан нападет на ребенка?"- а он мне в ответ: "Ну не напал же?".

Получается, конфликтом между людьми и животными смогут заняться только тогда, когда с кем-то случится несчастье?

В начале года "Телеграф" рассказывал, как в селе Беленькое Запорожской области неизвестное животное врывается в подворья и уничтожает туши домашних животных.