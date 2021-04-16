"Решил помочь посетителям?": в Польше дикий кабан ворвался в общественный туалет (видео)

В поселке Вилькшин неподалеку от Вроцлава (Польша) дикий кабан внезапно наведался в общественный туалет.

Кадрами происшествия поделились на фан-странице местной заправочной станции Gazela, где и произошел курьезный случай.

"Как видите, туалет открыт для всех. даже для диких кабанов", - сказано в подписи к видео.

Кабана засняли камеры наблюдения, на кадрах видно, что животное пробегало мимо открытых дверей уборной, но затем резко остановилось и решило зайти вовнутрь.

Спустя некоторое время свин покинул здание и отправился дальше. Что именно его заинтересовало в туалете не сообщается, но пользователи сети поделились своими соображениями: "У него не было маски и он прятался от собак", "Видимо ему сильно приспичило", "Он зашел попить воды".

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