Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов

Приехали: в России глухарь погонял туристов и развеселил сеть (видео)

Приехали: в России глухарь погонял туристов и развеселил сеть (видео)
02:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В России злобный глухарь набросился на туристов, чем позабавил сеть. 

Соответствующее видео размещено в Телеграм-канале LifeShot.

"Турист на снегоходе еле отделался от глухаря-злюки в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае", - говорится в сообщении. 

В сообщении также отмечается, что эта птица частенько была замечена за подобным нарушением общественного порядка. 

Своими догадками о том, почему глухарь набросился на людей и что осталось за кадром поделились и пользователи сети: 

Как сообщалось ранее, в конце марта возле дачи Аллы Пугачовой по крышам домов разгуливала настоящая львица, чем переполошила местных жителей. 

А в США дикий медведь наведался в загородный дом для туристов, чтобы "расслабиться" в джакузи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 30

Все по теме:

Россия, Животные, Юмор, Глухарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
03 Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
04 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
05 "Выглядит как промо-ролик коррупции": активисты сделали слишком эффектное видео о домах украинских судей и прокуроров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после
Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь