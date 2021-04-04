Приехали: в России глухарь погонял туристов и развеселил сеть (видео)

В России злобный глухарь набросился на туристов, чем позабавил сеть.

Соответствующее видео размещено в Телеграм-канале LifeShot.

"Турист на снегоходе еле отделался от глухаря-злюки в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что эта птица частенько была замечена за подобным нарушением общественного порядка.

Своими догадками о том, почему глухарь набросился на людей и что осталось за кадром поделились и пользователи сети:

Как сообщалось ранее, в конце марта возле дачи Аллы Пугачовой по крышам домов разгуливала настоящая львица, чем переполошила местных жителей.

А в США дикий медведь наведался в загородный дом для туристов, чтобы "расслабиться" в джакузи.