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Соседей Пугачевой в Подмосковье ошарашила гуляющая по крышам львица (видео)

Соседей Пугачевой в Подмосковье ошарашила гуляющая по крышам львица (видео)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: telegram - breakingmash

Неподалеку от Москвы в поселке Козино, недалеко от дачи певицы Аллы Пугачевой произошло ЧП: жители обнаружили на одной их крыш домов львицу. 

Об этом сообщили в пятницу 26 марта в Телеграм-канале Меш.

Пока нет точных данным, откуда могла сбежать львица. Спасатели уже выдвинулись на место инцидента.

При этом от места происшествия до дома Пугачевой около 500 метров. В то же время пару лет назад в этом же поселке уже сбегала пума.

Стоит отметить, что похожий случай с разгуливающим на улице животным произошел в штате Теннеси (США) в городе Гатлинбург: в загородном доме, который турист снял для отдыха с джакузи на открытой веранде он обнаружил медведя.

Напомним, ранее 23 марта на российском Таймыре очевидцы засняли гуляющего по поселку Диксон белого медведя. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

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Москва, Львица, Козино.
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