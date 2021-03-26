Соседей Пугачевой в Подмосковье ошарашила гуляющая по крышам львица (видео)

Неподалеку от Москвы в поселке Козино, недалеко от дачи певицы Аллы Пугачевой произошло ЧП: жители обнаружили на одной их крыш домов львицу.

Об этом сообщили в пятницу 26 марта в Телеграм-канале Меш.

Пока нет точных данным, откуда могла сбежать львица. Спасатели уже выдвинулись на место инцидента.

При этом от места происшествия до дома Пугачевой около 500 метров. В то же время пару лет назад в этом же поселке уже сбегала пума.

Стоит отметить, что похожий случай с разгуливающим на улице животным произошел в штате Теннеси (США) в городе Гатлинбург: в загородном доме, который турист снял для отдыха с джакузи на открытой веранде он обнаружил медведя.

Напомним, ранее 23 марта на российском Таймыре очевидцы засняли гуляющего по поселку Диксон белого медведя.