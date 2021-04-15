Ничего милее Вы сегодня не увидите: японская кошка-полицейская стала звездой сети

В Японии кошка по кличке Коко, которая спасла в прошлом году мужчину, упавшему в канаву в городе Тояма, была назначена начальником полиции на один день в соответствии с весенней национальной кампанией по безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает NHK.

В июне 2020 года хозяйка заметила, как ее кошка сидит у канавы и внимательно смотрит в воду. Женщина подошла к животному и увидела, что там лежит упавший мужчина. Пострадавший получил необходимую помощь, а Коко - славу.

В среду, 14 апреля, кошка, как начальник полиции, приняла участие в уроке безопасности дорожного движения, проводившемся в начальной школе Кумано в префектуре Тояма.

"Я хочу, чтобы дети были осторожны с дорожно-транспортными происшествиями и каналами", - рассказала владелица питомца, госпожа Нитта.

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