Ничего милее Вы сегодня не увидите: японская кошка-полицейская стала звездой сети

В Японии кошка по кличке Коко, которая спасла в прошлом году мужчину, упавшему в канаву в городе Тояма, была назначена начальником полиции на один день в соответствии с весенней национальной кампанией по безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает NHK.
В июне 2020 года хозяйка заметила, как ее кошка сидит у канавы и внимательно смотрит в воду. Женщина подошла к животному и увидела, что там лежит упавший мужчина. Пострадавший получил необходимую помощь, а Коко - славу.
В среду, 14 апреля, кошка, как начальник полиции, приняла участие в уроке безопасности дорожного движения, проводившемся в начальной школе Кумано в префектуре Тояма.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid
— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021
"Я хочу, чтобы дети были осторожны с дорожно-транспортными происшествиями и каналами", - рассказала владелица питомца, госпожа Нитта.
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