В Киеве предприниматель набросился на инспектора с газовым баллончиком (видео)

В Киеве, возле магазина «Ибис», произошла стычка между владельцем и инспектором по парковке с применением газового баллончика.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева, Виталий Кличко.

Данный конфликт произошел из-за выявления инспектором по парковке антипарковочных столбиков у пешеходной зоны магазина, которые были оборудованы замками, что вынимались из асфальта.

Была вызвана бригада ДЭУ для замены столбиков на новые. Владелец, увидев данные действия, выбежал из магазина вместе с охраной и применил газовый баллончик к инспектору. Инспектор был вынужден также применить газовый баллончик для самозащиты, который входил в его снаряжение.

Смотрите видео с нагрудной камеры:

Раньше Телеграф писал о голом "Рэмбо", который напал на полицейских - там копам не помог даже газовый баллончик.