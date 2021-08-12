"Стерненко, ты ли это?" Голый мужчина на мемориале в Одессе развеселил сеть (фото, видео)

В Одессе ночью на 12 августа неизвестный голый мужчина развел костер на площади 10 апреля возле стелы "Крылья победы" и провел странный "обряд" сжигания одежды.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Фото произошедшего опубликовала "Ху**ая Одесса".

(Фото: Телеграм)

Изначально мужчина был в трусах и сжег штаны, но затем оголился полностью.

В сети обсуждают, что это было похоже на странный ритуал.

Внимательные пользователи заметили также сходство голого мужчины с Сергеем Стерненко - ютубером и бывшим главой Одесского "Правого сектора".

(Фото: Wikipedia)

Отметим, что мужчину задержали правоохранители.

Площадь 10 апреля в Одессе - известный символ города. Стела "Крылья победы" была возведена в честь 40-летия освобождения Одессы от фашистов. Она находится в курортном районе Аркадия.

Кроме сходства со Стерненко пользователей возмутило происходящее, они предположили что мужчина - наркоман.

(Фото: Screenshot)

Ранее "Телеграф" писал, что в Волчанске Харьковской области голый мужчина напал на полицейских.