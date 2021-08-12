Знаменитые западные дельфины: купающаяся в бассейне карпатская корова стала звездой сети (видео)

В одном из отелей Карпат отдыхающих повеселила местная корова, которая присоединилась к ним во время купания в бассейне.

Видео на своей странице в соцсетях опубликовала туристка из Днепра Александра Стасюк.

На ролике видно, как корова подошла к краю бассейна, опустилась у него, после чего одним прыжком сиганула в воду и поплыла, оставляя за собой шлейф из грязи.

Закончился заплыв успешно - животное поднялось по ступенькам и вылезло.

Стоит заметить, что туристы отнеслись благодушно к такой компании.

Смотрите на видео, как это было:

"Корова, которая отдыхает лучше, чем ты", "Ох уж эти знаменитые западные дельфины", "Обычная инста модель на отдыхе", "Даже корова может позволить себе отдыхать в Карпатах", "Молодец, что не в Кирилловку поехала, знает толк в отдыхе!", - среди прочего, пишут об инциденте в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее сеть умилили медвежата, которые хотели поиграть в гольф.