Хотели поиграть в гольф: медвежата развеселили сеть играми на спортивном поле (видео)

В штате Северная Каролина в США трое медвежат выбежали из леса и устроили веселые игры на поле для гольфа.

Видео с происходящим в понедельник, 9 августа, опубликовал YouTube-канал "ViralHog".

"Это веселее, чем что-либо происходящее на поле для гольфа", "Ой, они такие любопытные и счастливые, когда играют, мое сердце растаяло", "Это так мило", - пишут пользователи сети.

Игры медвежат на поле заснял работник клуба для гольфа.

На видео можно увидеть, как два медвежонка устроили между собой борьбу, а третий тем временем забавно борется с белым флажком над лункой.

Через некоторое время косолапые решили покинуть поле для гольфа и вернутся в их естественную среду обитания - лес.

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