Шпионил в зоне ООС - контрразведка СБУ задержала агента ГРУ РФ (фото, видео)

Контрразведка службы безопасности Украины задержала на Луганщине российского шпиона. По информации ведомства он агент Главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Шпион за вознаграждение передавал спецслужбам РФ сведения про используемые украинскими военными в зоне ООС новейшие средства вооружения и военной техники, места дислокаций и количество военных ВСУ.

Задержать его удалось прямо во время передачи данных через сеть.

Подозреваемого задержали по статье 258-3 криминального кодекса Украины - участие в деятельности террористической организации. Он находится под стражей. Решается вопрос оглашения подозрения по статье 114 - шпионаж.

(Фото: СБУ)

Следствие установило, что иностранец временно проживал на территории Украины и ездил в зону ООС для шпионажа.

Ранее "Телеграф" писал, что за шпионаж в пользу Российской Федерации задержан сотрудник британского посольства в Германии.