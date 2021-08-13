Россия перебрасывает бронетехнику, оружие и снаряжение на Донбасс

Россия наращивает боеспособность своих войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) в Фейсбук.

"Командование ВС РФ наращивает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

В ГУР МО отметили, что лишь с начала месяца в ОРДЛО из РФ завезли более тысячи тонн топлива, а также боеприпасы, включая патроны к крупнокалиберным пулеметам и снайперским винтовкам, и бронетехнику.

Отмечается, что переброска ресурсов из России производится как по дорогам, ведущим через оккупированные населенные пункты, так и обходными путями.

Как сообщалось ранее, в ОБСЕ ранее указали на то, что оккупанты стягивают тяжелое вооружение в Донецк. В его числе танки и 122-мм гаубицы.