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Гибель полицейских в Одесской области: появились видео с места аварии

Гибель полицейских в Одесской области: появились видео с места аварии
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одесской области возле пгт. Сараты в пятницу, 13 августа, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии трое правоохранителей погибли и еще один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. 

К месту прибыли спасатели, врачи и полицейские вместе с начальником полиции области Олегом Бехом. 

По словам Беха, обращение которого обнародовано пресс-службой полиции, автомобиль съехал в кювет в селе Заря и врезался в бетонную преграду. 

В телеграм-канале "Новини.LIVE Odesa" сообщается, что автомобиль столкнулся с мостиком над ливневым стоком. 

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, а пока правоохранители открыли дело по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 

В дальнейшем вести расследование будут сотрудники ГБР. 

Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло лобовое столкновение автомобилей SEAT и Volkswagen, из-за чего погиб водитель одной из машин. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Полиция, Одесская область.
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