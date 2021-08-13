Гибель полицейских в Одесской области: появились видео с места аварии

В Одесской области возле пгт. Сараты в пятницу, 13 августа, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии трое правоохранителей погибли и еще один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

К месту прибыли спасатели, врачи и полицейские вместе с начальником полиции области Олегом Бехом.

По словам Беха, обращение которого обнародовано пресс-службой полиции, автомобиль съехал в кювет в селе Заря и врезался в бетонную преграду.

В телеграм-канале "Новини.LIVE Odesa" сообщается, что автомобиль столкнулся с мостиком над ливневым стоком.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, а пока правоохранители открыли дело по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В дальнейшем вести расследование будут сотрудники ГБР.

Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло лобовое столкновение автомобилей SEAT и Volkswagen, из-за чего погиб водитель одной из машин.