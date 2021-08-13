В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото)

В Одесской области в смертельное ДТП попали сотрудники Национальной полиции.

Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Сообщается, что авария случилась в селе Заря, что возле Сараты.

Пока не понятно, что стало причиной происшествия, но известно, что в автомобиле находилось четверо оперативников уголовного розыска.

Они возвращались со следственного мероприятия. Трое из них погибли на месте, еще один доставлен в реанимацию.

Эту же информацию подтверждают в пресс-службе полиции области.

"Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Чернигове 12 августа автомобиль насмерть сбил майора полиции, который переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина, ее задержали и выясняют была ли она трезвой в тот вечер.