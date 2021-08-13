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В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото)

В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото)
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф

В Одесской области в смертельное ДТП попали сотрудники Национальной полиции. 

Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса". 

Сообщается, что авария случилась в селе Заря, что возле Сараты. 

Пока не понятно, что стало причиной происшествия, но известно, что в автомобиле находилось четверо оперативников уголовного розыска. 

ДТП с полицейскими под Саратой

ДТП с полицейскими под Саратой

ДТП с полицейскими под Саратой

ДТП с полицейскими под Саратой

Они возвращались со следственного мероприятия. Трое из них погибли на месте, еще один доставлен в реанимацию. 

Эту же информацию подтверждают в пресс-службе полиции области. 

"Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики", - говорится в сообщении. 

ДТП с полицейскими под Саратой

Как сообщалось ранее, в Чернигове 12 августа автомобиль насмерть сбил майора полиции, который переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась женщина, ее задержали и выясняют была ли она трезвой в тот вечер. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Полиция, Одесская область.
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