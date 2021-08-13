В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили майора полиции (фото)

В одном из спальных районов Чернигова вечером в четверг, 12 августа, насмерть сбили майора полиции Олега Шарпатого. Полицейский переходил дорогу по "зебре".

Об этом утром в пятницу, 12 августа, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Известно, что майор полиции погиб под колесами легкового автомобиля. Он получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте происшествия.

В полиции выразили сочувствия родным и близким погибшего 38-летнего правоохранителя.

"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил народу Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, майора сбили, когда он переходил дорогу по "зебре" с велосипедом. За рулем легковушки была женщина. Была ли она трезвой - установить следствие. На данный момент женщину задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

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