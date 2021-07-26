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Смертельное ДТП в Киеве: пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса (видео)

Смертельное ДТП в Киеве: пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса (видео)
09:25 Сегодня Телеграф

В Киеве на Столичном шоссе произошла авария со смертельным исходом, виной стал пешеход-нарушитель.

Об этом сообщили в Facebook Вартові еспресо.

ДТП произошло неподалёку от перекрёстка Науки, пешеход хотел перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колёса авто марки Fiat. Пешеходный переход располагался всего в ста метрах от места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сразу зафиксировали смерть пострадавшего, оказать помощь не представлялось возможным.

После ДТП Fiat остановился посреди дороги и спровоцировал последующую аварию: в автомобиль въехал грузовик ГАЗель. В результате череды дорожно-транспортных происшествий перекрыли три полосы движения со стороны улицы Заболотного.

На киевских дорогах довольно часто случаются самые разные ДТП. Например, недавно в столице произошла авария с участием судьи: женщина была в состоянии алкогольного опьянения и врезалась в дерево. Также в этом месяце в Киеве автомобиль Ford не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего пьяные пассажиры авто затеяли драку с прибывшими правоохранителями.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Погибший, Столичное шоссе.
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