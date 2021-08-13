В центре Киева произошло лобовое столкновение, погиб водитель (эксклюзивные фото)

В центре Киева в ночь на пятницу, 13 августа, на бульваре Дружбы Народов вблизи Печерского моста произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель одного из них скончался от полученных травм.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, на бульваре Дружбы Народов столкнулись лоб в лоб автомобили SEAT и Volkswagen Touareg.

По предварительной информации, Volkswagen Touareg направлялся в сторону автовокзала и в какой-то момент вылетел на встречную полосу движения. Его водитель не пострадал, чего не скажешь о водителе и пассажире SEAT.

Тяжелый внедорожник отбросил легковушку на несколько десятков метров. Водитель и пассажир получили тяжелые травмы. Врачи скорой пытались спасти обоих мужчин, однако выжил только пассажир - его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Устанавливать причины ДТП будут правоохранители. Начато расследование.

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