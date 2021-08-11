Люди погибли на месте: на Львовщине старенькая легковушка влетела под КамАЗ (фото)

Во Львовской области вечером в среду, 11 августа, произошло ДТП на автодороге "Борислав - Сходница", в результате которого погибли два человека.

Об этом 11 августа сообщает "ZAXID.NET".

Трагедия произошла около 19:20 вечера в Дрогобычском районе.

В полиции говорят, что между автомобилем "Volkswagen" и грузовиком "КамАЗ" произошло лобовое столкновение.

Вследствие аварии погибли водитель и пассажир легковушки.

По словам пресс-секретаря областной полиции Светланы Добровольской, есть информация о том, что водитель "Volkswagen" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Работники правоохранительных органов устанавливают личности погибших, а также обстоятельства и причины ДТП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 августа авария с грузовиком блокировала движение автомобилей и поездов в Одессе.

Напоминаем, что 11 августа в Киеве на Окружной дороге возле перекрестка с улицей Наумова (Святошинский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием правоохранителей.