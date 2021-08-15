В Днепре взрывом в квартире убило двух человек: подробности

В воскресенье утром в центре Днепра произошел взрыв. Вследствие ЧП погили два человека - мужчина и женщина.

Полиция уточняет, что взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома по улице Шмидта.

Предварительно правоохранители говорят о взрыве газа. После взрыва в доме также был пожар, его ликвидировали.

В причинах будут разбираться следователи. Примечательно, что на место взрыва приезжали также спасатели и представители газовой службы. Гибель расследуется с класификацией убийство в результате несчастного случая и служебная халатность.

Фото с места происшествия были обнародованы в телеграм-канале "Ху**ый Днепр".

Как сообщалось ранее, в Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Пилипа Орлика в ночь на 15 августа автомобиль Nissan въехал в ЗАЗ на пустой дороге. Вследствие ДТП пострадали три человека.