Шпионил на россиян из идеологических соображений: СБУ разоблачила пенсионера ВС СССР (видео)

В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР.

Как сообщает СБУ, экс-майор согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов шпион собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

В ходе обысков у злоумышленника изъяли средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 379 тыс. грн.

Напомним, накануне СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили теракты на территории Украины и угрозами вербовали народ служить в так называемой "ЛНР".