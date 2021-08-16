На Прикарпатье разбилась пожарная машина, пострадали спасатели (фото)

В понедельник, 16 августа, в 9:00 утра на дороге "Долина - Хуст" в поселке Выгода Кольского района Ивано-Франковской области попал в аварию пожарный автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 6 пожарных , которые находились в авто.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС на странице в Фейсбук, спасатели попали в ДТП во время того, как ехали на вызов для тушения легкового автомобиля.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.

По предварительной информации, водитель, двигаясь на служебном автомобиле, не выбрал безопасную скорость и при объезде ремонтных работ на дороге, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и слетел в кювет, где допустил столкновение с деревом.

Напомним, 15 августа автомобиль Volkswagen, за рулем которого находилась девушка на большой скорости влетел в газовую заправку.