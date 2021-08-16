Под Харьковом авто протаранило газовую заправку: есть пострадавший (фото)

В харьковской области в селе Печенеги произошло дорожно-транспортное происшествие. Поздно вечером 15 августа автомобиль Volkswagen, за рулем которого находилась девушка на большой скорости влетел в газовую заправку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Автомобильный Харьков".

Известно, что на момент аварии на заправке стоял водитель другого авто и заправщик, они успели отскочить в последний момент.

ДТП в Харьковской области; фото: t.me/ctokharkov

ДТП в Харьковской области; фото: t.me/ctokharkov

В результате столкновения пострадал один пассажир авто, его госпитализировали.

Стоит напомнить, как сообщал ранее "Телеграф", 15 августа в Днепре на перекрестке произошло столкновение двух легковушек, в результате чего пострадали трое пассажиров обеих машин.

А в Одесской области 13 августа трое полицейских погибли после того, как их машина съехала с дороги и врезалась в бетонный мостик.