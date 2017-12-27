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Глава СБУ назвал количество оставшихся заложников в ОРДЛО

Василий Грицак
18:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На сегодня уже освобождены или найдены 3215 человек, 103 человека остаются в заложниках в ОРДЛО и 402 считаются без вести пропавшими.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек, 103 человека еще остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, В.Грицак отметил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек.

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Всего заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске, десятки в РФ, отметил В.Грицак.

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших", - подчеркнул глава СБУ.

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