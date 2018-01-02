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В Госпогранслужбе отчитались о работе биометрического контроля

Биометрический контроль
09:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли две тысячи россиян.

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, из них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

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"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - сказал он.

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Новости Украины, Биометрический контроль, Погранслужба, Россия, РФ, Украина.
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