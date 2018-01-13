Прикольные посевалки для парней на Старый Новый Год 2018: русские и украинские
Новости Украины: Чтобы новогодние праздники запомнились весельем и хорошим настроением, предлагаем вам возродить в семье давнюю традицию посевания.
14 января в Украине празднуют Старый Новый год – Новый год по старому стилю, или Василия - покровителя земледелия. Утром мальчики, которым еще не исполнилось 14 лет, засевают собственный дом рожью или пшеницей, а потом идут засевать до соседних домов.
Сею, вею, посеваю,
С Новым Годом поздравляю,
Со скотом, с животом,
С пашеничкой, овощом.
Уроди вам Господи,
Жито, пшеничку,
Горох, чечевицу,
Ни сесть, ни сместь,
Ни метелочкой подместь.
Вставай, мужичок,
Открывай сундучок,
Доставай пятачок.
Нам на орешки,
Тебе на потешки.
Лучшие украинские посевалки на Старый Новый год 2018
Сеем, веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем!
Открывайте сундучок
И давайте троячок.
Или рупь, или пятак,
Не уйдем из хаты так!
Сію, сію, посіваю,
З Новим Роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло,
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили.
Старый Новый год 2018: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей
Сієм-вієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
Щастя, радості, здоров’я
Усім вам бажаєм.
Сійся-родися, житечко, пшениця!
Щоб на Новий Рік,
Вродило краще, ніж торік.
Щоб діти були здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам – грошей з півміха!
Сієм-вієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
Сієм, вієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм,
На щастя, на здоров'я,
На Новий рік, на нове літо!
Сійся, родися, жито, пшениця
Й усяка пашниця.
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим Роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
Сію, сію, засіваю,
З Новим Роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
Лучшие поздравления в прозе и красивые открытки с наступающим Старым Новым годом 2018
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров'я, на Новий Рік,
Щоб вам вродило, краще ніж торік.
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами!
Популярные гадания на Старый Новый год 2018
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями,
І хай сіяє вам невступно
Христова зірка шестикутна,
І хай сіяє вам щоднини
Наша славна Україна!