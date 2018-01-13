Прикольные посевалки для парней на Старый Новый Год 2018: русские и украинские

14 января в Украине празднуют Старый Новый год – Новый год по старому стилю, или Василия - покровителя земледелия. Утром мальчики, которым еще не исполнилось 14 лет, засевают собственный дом рожью или пшеницей, а потом идут засевать до соседних домов.

Сею, вею, посеваю,

С Новым Годом поздравляю,

Со скотом, с животом,

С пашеничкой, овощом.

Уроди вам Господи,

Жито, пшеничку,

Горох, чечевицу,

Ни сесть, ни сместь,

Ни метелочкой подместь.

Вставай, мужичок,

Открывай сундучок,

Доставай пятачок.

Нам на орешки,

Тебе на потешки.

Сеем, веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем!

Открывайте сундучок

И давайте троячок.

Или рупь, или пятак,

Не уйдем из хаты так!

Сію, сію, посіваю,

З Новим Роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло,

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили.

Сієм-вієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Щастя, радості, здоров’я

Усім вам бажаєм.

Сійся-родися, житечко, пшениця!

Щоб на Новий Рік,

Вродило краще, ніж торік.

Щоб діти були здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам – грошей з півміха!

Сієм-вієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм,

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік, на нове літо!

Сійся, родися, жито, пшениця

Й усяка пашниця.

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим Роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Сію, сію, засіваю,

З Новим Роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий Рік,

Щоб вам вродило, краще ніж торік.

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами!

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє вам щоднини

Наша славна Україна!