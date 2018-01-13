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Новости: Лучшие поздравления на Старый Новый год 2018 в стихах Лучшие поздравления на Старый Новый год 2018 в стихах

Лучшие поздравления на Старый Новый год 2018 в стихах

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Старый Новый год
22:23 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф

Новости Украины: В ночь с 13 на 14 января мы так же собираемся за праздничным столом, поздравляем друг друга, произносим красивые тосты.

Старый Новый год — еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года.

Коса у Снегурки совсем растрепалась,

А Деда Мороза свалила усталость,

Но отдых покуда им вовсе не светит,

Пока Старый Новый, как надо, не встретят.

Вы двери опять этим двух открывайте,

Зовите за стол, все, что есть, наливайте,

Пусть, выпив, закусят они бутербродом!

Крепитесь! Со Старым вас всех Новым годом!

Лучшие поздравления в прозе и красивые открытки с наступающим Старым Новым годом 2018

Новый год идет к нам Старый

С оливье и полной тарой!

Машет весело рукой,

Старый Новый - он такой!

На вкусняшки навались,

От души повеселись,

Чтобы праздник - полным ходом!

С добрым Старым Новым годом!

Популярные гадания на Старый Новый год 2018

По старому календарю

Сегодня – Новый год,

Минувший я благодарю,

Грядущий – без забот

Желаю встретить. И пускай

Сбываются мечты!

Шампанским праздник начинай –

Пусть счастлив будешь ты!

Вот и снова Новый год!

Пусть и старым он зовется,

Вам в нем точно повезет,

А печаль вас не коснется!

Пусть же счастье и любовь

В вашей жизни будут рядом.

Пусть удача вновь и вновь

Вас ласкает нежным взглядом!

Старый Новый год 2018: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей

Предновогодней суетою

Известен старый Новый год,

Отпразднуйте его достойно –

И он вам счастье принесет.

Пусть будет полон дом веселья,

Пусть будет слышен детский смех,

И вместе с утренним похмельем

Пускай в ваш дом придет успех!

Лучшие украинские посевалки на Старый Новый год 2018

Тебе желаю в этот праздник,

В чудесный старый Новый год –

Не забывай друзей, проказник,

Ведь дружба силы нам дает!

Не вспоминай свои ошибки,

Не думай вовсе о плохом,

Ты каждый день встречай с улыбкой –

И станет жизнь прекрасным сном!

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