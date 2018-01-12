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В Киеве скончался последний участник восстания в концлагере "Собибор"

Мемориал погибшим в концлагере "Собибор"
11:43 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Киеве в возрасте 96 лет умер последний из участников восстания в концлагере "Собибор" Аркадий Вайспапир.

В Киеве в возрасте 96 лет скончался последний из участников восстания в концлагере "Собибор" Аркадий Вайспапир. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает Цензор.НЕТ. 

Вайспапир родился в 1921 году в селе Бобровый Кут Херсонской области. В 1941 году Вайспапир был призван в Красную армию, и принял участие в обороне Киева. В боях был тяжело ранен и, находясь в госпитале, попал в плен.

В 1943 году был направлен в лагерь смерти Собибор, в котором за 1942-1943 год было уничтожено свыше 250 тысяч человек. 22 сентября 1943-го Аркадий Вайспапир прибыл в лагерь с группой военнопленных Красной армии еврейского происхождения. К 14 октября - меньше чем за месяц, из 600 военнопленных, с которыми приехал Аркадий, выжило всего 83 человека.

В составе группы в лагерь прибыл также лейтенант Александр Печерский, который организовал восстание. Вайспапир вместе с 17-летним варшавским евреем заманили в портняжную мастерскую начальника караула шарфюрера СС Зигфрида Грейтфуса, где Вайспапир убил его топором. Затем удалось без шума убить еще 15 охранников и захватить оружие.

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При прорыве погибло около 80 человек. 150 тех, кто остался в лагере, не сумев сбежать или надеясь на благосклонность оккупантов, были расстреляны на следующий день. 320 человек сумело спастись. Но в результате последующей операции оккупантов по розыску и поимке 270 из них были впоследствии убиты.

Лагерь "Собибор" был ликвидирован, но после войны следователи раскопали наполненные останками рвы. Во время войны вся семья Аркадия была уничтожена - старший брат погиб на фронте, мать, пятилетняя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.

После войны Вайспапир женился, у него двое сыновей, Михаил и Вадим. Закончил Запорожский индустриальный институт, работал в Луганске, Артемовске, Донецке. В 1994 году вместе с семьей переехал в Киев.

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Новости Украины, Аркадий Вайспапир, В Киеве умер, Концлагерь "Собибор", Участник восстания.
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