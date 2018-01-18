Самолеты в аэропорту "Борисполь" из-за непогоды сбились с графика

Несмотря на продолжение снегопада, в четверг, 18 января, международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме с некоторыми задержками из-за постоянной очистки взлетно-посадочной полосы и антиледовой обработки самолетов. Об этом сообщается на официальной странице международного аэропорта "Борисполь" в Facebook.

"Второй день снегопада не мешает "Борисполю" работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории столичного аэропорта принимаются постоянные меры по очистке взлетной полосы, перронов от заносов и антиледовой обработки самолетов. Самолеты осуществляют взлет и посадку по готовности после прохода техники, из-за чего рейсы задерживаются на один-два часа. Некоторые из пассажиров жалуются на ситуацию на странице аэропорта "Борисполь" в Facebook, говоря "сидим в самолете уже час".

Вместе с тем, в аэропорту пассажирам советуют уточнять актуальное расписание на онлайн-табло на сайте аэропорта или у представителя авиакомпании-перевозчика.