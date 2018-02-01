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Главред издания "Страна.иа" объяснил отъезд в Австрию

Игорь Гужва
01:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Игорь Гужва заявил, что в Украине подвергался нападению и ему угрожали физической расправой.

Главный редактор издания "Страна.иа" Игорь Гужва рассказал, что причиной своего отъезда в Австрию стали угрозы физической расправы и убийства.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправы. В такой ситуации, не имея надежды на справедливый суд и вполне обоснованные опасения в том, что вся государственная машина работает и будет продолжать работать на то, чтобы посадить меня в тюрьму... Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.

"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.

Гужва попросил убежища в Австрии

Между тем, как сообщает Громадське, экс-чиновник администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов консультирует Гужву о получении им политического убежища в Вене.

"Портнов сказал, что будет помогать и консультировать меня по всем вопросам, связанных с предоставлением политического убежища... Процедура максимум занимает 15 месяцев, может быстрее. Мне выдали документ, свидетельствующий, что мое заявление приняли к рассмотрению и все это время я смогу находится в Австрии", - сказал сам Гужва.

Напомним: Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Он уехал из страны после того, как у него истек срок меры пресечения. В то же время он остается главным редактором данного СМИ.

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Новости Украины, Австрия, Главный редактор издания "Страна.иа", Игорь Гужва.
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