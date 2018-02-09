Рада определила перечень памятных дат и юбилеев для празднования в 2018 году

Верховная Рада определила перечень памятных дат и юбилеев для торжественного празднования на государственном уровне в 2018 году.

В частности, проектом предусмотраваются памятные мероприятия на государственном уровне в связи с 310-летием со дня Батуринской трагедии; 100-летием со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима; 85-ой годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Кроме того, в перечень включены мероприятия в связи с 75-летием со времени Корюковской трагедии. Всего перечень дат и юбилеев изложен на девяти с половиной страницах.

Согласно постановлению, целью мероприятий в связи с этими событиями в истории Украины "консолидация и развитие исторического сознания украинского народа, сохранение национальной памяти и надлежащего празднования и чествования памятных дат и юбилеев".