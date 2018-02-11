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Контрабанда сигарет в Украину существенно выросла с начала года
01:04 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: Контрабанда сигарет в Украину за первый месяц года выросла более чем в три раза.

Контрабанда сигарет в Украину за первый месяц года выросла более чем в три раза. По данным независимых экспертов, доля контрабандных табачных изделий в общем обороте сигарет в Украине только за январь 2018 г. выросла с 1% до 3-4%.

Сама по себе цифра не является критической, но при такой динамике реализация контрабандных сигарет за год может составить до 15% общих продаж. Нелегальный ввоз сигарет сейчас активизировался из Молдовы, Беларуси и РФ, где ставки акцизного налога ниже, чем в Украине. В первую очередь речь идет о сигаретах нижнего ценового сегмента.

Это, как считают эксперты, является следствием несбалансированной государственной политики в вопросе регулирования ставок акцизного налога в последние годы. Акцизный налог на табак в Украине состоит из специфического (в гривнах за 1 тыс. шт.) и адвалорного (в процентах к розничной цене). Кроме того, действует минимальное акцизное обязательство – сумма налога, меньше которой производитель заплатить не может с любого вида изделий. Как пишут "Деньги", под давлением антитабачных активистов парламент постоянно повышает специфическую ставку при сохранении адвалора на действующем уровне – 12%.

"Адвалорный акциз … потерял свой фискальный смысл. По сути, дал менее 1% от всех акцизных поступлений", – недавно заявил Константин Красовский, заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины. В Верховную Раду неоднократно подавались законопроекты, которыми предполагалось более умеренное повышение специфической составляющей при увеличении адвалорного налога до 15%. Но под давлением антитабачных общественных объединений эти проекты не проходили голосование. В первую очередь речь идет о позиции ОО "Життя", которое имеет представительство в парламенте. Украинская адвалорная ставка в 12% является одной из самых низких в Европе. Это приводит к тому, что к цене пачки сигарет в 32 грн действует только минимальное налоговое обязательство. В цене таких брендов, как Marlboro, Camel, Davidoff и подобных, составляющая адвалора незначительна и не имеет большого влияния на ценообразование.

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Новости Украины, Контрабанда сигарет, Сигареты, Табак, Табачные изделия, Украина.
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