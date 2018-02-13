https://telegraf.com.ua/files/2018/02/0001-6de34e03-5a008017-5e2a-6825bf58-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3910001-v-politsii-nazvali-chetyire-samyih-kriminalnyih-goroda.html
В полиции назвали четыре самых "криминальных" города
Новости Украины: Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал четыре самых "криминальных" города в Украине.
К самым проблемным регионам Украины по количеству правонарушений относятся Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса.
Об этом в интервью сайту "gazeta.ua" заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", - сказал Князев.
По его словам, наименьший уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях.
Князев также добавил, что среди самых распространенных видов преступлений в Украине — кражи — "весь спектр: дома, придомовая территория, квартиры".
Telegraf.com.ua