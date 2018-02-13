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В полиции назвали четыре самых "криминальных" города

Сергей Князев
15:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал четыре самых "криминальных" города в Украине.

К самым проблемным регионам Украины по количеству правонарушений относятся Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса.

Об этом в интервью сайту "gazeta.ua" заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", - сказал Князев.

По его словам, наименьший уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях.

Князев также добавил, что среди самых распространенных видов преступлений в Украине — кражи — "весь спектр: дома, придомовая территория, квартиры".

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Все по теме:

Новости Украины, Днипро, Запорожье, Криминал, Одесса, Полиция, Сергей Князев, Харьков.
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