В Днепре открыли фотовыставку памяти Окуевой

В Днепре открылась фотовыставка, посвященная памяти ветерана АТО, добровольца и активистки Амины Окуевой, которую убили в прошлом году.

"Я имел счастье быть знакомым с ней, говорить с ней, восхищаться ею - ее непреклонностью, гордой женственностью, преданностью делу, готовностью служить Всевышнему. Она была настоящим воином Света, ярким и бескомпромиссным - и погибла как герой", - сказал советник городского головы Днепра по делам национальностей и связям с религиозными общинами Олег Ростовцев.

На выставке представлены 34 фотографии, именно столько лет было Амине. Из них 17 - черно-белых любительских фотографий из личного архива Окуевой, которые рассказывают о ее участии в событиях на Майдане и борьбе в самых горячих фронтовых точках. На остальных 17 цветных фотографиях фотохудожницы из Луганска Александры Лисицкой перед зрителями предстает образ прекрасной и сильной женщины. 10 фотографий в военной форме и с оружием, и 7 – в гражданской одежде.

Выставка продлится до 5 марта. Далее ее планируют показать в других городах Украины, Европы и США.

Как известно, Окуеву убили 30 октября в поселке Глеваха под Киевом. Неизвестные совершили выстрелы по автомобилю из кустов. Окуева от полученных травм скончалась. Ее муж Адам Осмаев был ранен - он выжил. Нападавшие скрылись на авто в неизвестном направлении.

Окуева - доброволец из батальона "Киев-2", лейтенант Вооруженных сил Украины. Принимала участие в Революции Достоинства и войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Погибшую родные похоронили в Днепре рядом с ее командиром Исой Мунаевым.