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Порошенко просят назначить ответственного за освобождение крымских политзаключенных

Петр Порошенко
03:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В четверг, 22 февраля, семьи крымских политзаключенных попросили встречи с президентом Украины Петром Порошенко, "чтобы он назначил ответственного за освобождение их родных".

Просьба прозвучала в Верховной Раде Украины на межведомственном совещании, где обсуждалась разработка механизма обеспечения правовой поддержки крымских политзаключенных в России и в Крыму. Об этом рассказал координатор объединения родственников украинских политических заключенных Игорь Котелянец, сообщает Крым.Реалии.

"Во время заседания активисты попросили встречи с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы попросить его назначить ответственного человека по вопросам освобождения политзаключенных. На данный момент, никто никакой ответственности не несет", – сказал Котелянец.

По его словам, во время совещания представители государственных ведомств рассказали, почему еще не запущенна финансовая поддержка политзаключенным.

"Нас проинформировали о работе наших ведомств по состоянию дел с политзаключенными. Были представители Министерства оккупированных территорий, которые говорили о бюрократических проблемах по вопросу запуска механизма обеспечения политзаключенных финансовой помощью", – добавил он.

21 февраля сообщалось, что в совещании примут участие вице-спикер Украины Ирина Геращенко, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и представители офиса омбудсмена.

Ранее правозащитники рассказали, что родственники украинских политических заключенных в России не могут получить средства, предусмотренные бюджетом Украины (всего выделено 96 млн 714 тыс. грн) на материальную, в том числе адвокатскую поддержку.

Народный депутат Мустафа Джемилев 13 июля 2017 года внес в Верховную Раду Украины законопроект о поддержке политзаключенных. В нем идет речь о том, что украинские граждане, лишенные свободы по политическим мотивам в Крыму или в соседней России, должны получать ежемесячные денежные выплаты и льготы.

ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" занимается 60-ю политзаключенными.

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Новости Украины, Верховная Рада, Крым, Крымские политзаключенные, Петр Порошенко, Президент Украины.
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