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"Газовые каникулы": школы могут открыть уже с 5 марта

Каникулы
16:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Кризисный комитет при Минэнергоугля предложил возобновить работу учебных заведений Украины с 5 марта.

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта, сообщил советник главы Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", - написал он на своей Facebook-странице.

Учебным заведениям рекомендовано приостановить обучение

Как сообщалось, Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу, а до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.

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Новости Украины, Газ, Каникулы, Министерство образования и науки, Минэнергоугля, Учебные заведения.
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