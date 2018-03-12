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МОЗ хочет сократить медицинские противопоказания для управления транспортом

Водительские права
15:04 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: Минздрав намерен пересмотреть список медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, чтобы он отвечал европейским стандартам.

Министерство здравоохранения Украины начало пересмотр перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами с целью приведения его в соответствие с европейскими стандартами. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МОЗ Украины подготовил проект приказа о перечне медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств, который сейчас находится на общественном обсуждении.

Осознавая необходимость совершенствования медицинского обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и приведение в соответствие украинских нормативно-правовых актов с требованиями и стандартами Европейского Союза, МОЗ Украины подняло вопрос пересмотра существующего перечня медицинских противопоказаний для водителей и установление стандартов физической и умственной пригодности для управления транспортными средствами.

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До 26 марта Министерство принимает от всех заинтересованных сторон замечания и предложения, которые по завершению общественного обсуждения будут проработаны.

В то же время, МОЗ Украины поручило руководителю ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины" Максиму Цыганку подготовить упрощенный перечень медицинских противопоказаний согласно Приложения III Директивы 2006/126 / ЕС.

В МОЗ убеждены, что в новом перечне медицинских противопоказаний должны остаться только те заболевания, которые непосредственно могут влиять на безопасность дорожного движения. Подчеркиваем, что тот перечень, который сейчас находится на общественном обсуждении - это не окончательный вариант приказа. МОЗ Украины принимать соответствующий приказ только после существенного его доработки и усовершенствования.

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Новости Украины, Европейские стандарты, Медицинские противопоказания, Минздрав, Пересмотр, Список, Транспортное средство, Управление.
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