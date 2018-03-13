Украина присоединилась к партнерству "Остановим туберкулез"

Партнерство "Остановим туберкулез. Украина" между государством и неправительственными международными, общественными и пациентскими организациями должно способствовать преодолению туберкулеза в Украине до 2035 года. Это предусмотрено в рамках Целей устойчивого развития ООН и Стратегии борьбы ВОЗ с туберкулезом, сообщила на презентации Партнерства директор Региональной миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове Сюзан Косински-Фритц.

"Благодаря Партнерству "Остановим туберкулез", Украина присоединяется к стратегии противодействия туберкулезу, которая произведена ВОЗ, и которая заключается в том числе в построении коалиции при участии организаций гражданского общества, с участием местных громад, обеспечению соответствующих прав человека и равного доступа к лечению и попечительству", - сказала С. Фритц. Она отметила, что туберкулез до сих пор остается одной из 10 основных причин смертности людей в мире. Для преодоления распространенности этого заболевания, для обеспечения ранней диагностики, лечения и информирования населения и групп риска об этом заболевании и его последствиях, недостаточно усилий только на государственном уровне.

Задачей партнерства будет консолидация усилий общества для преодоления туберкулеза в Украине, а также содействие внедрению инновационных методов его лечения и диагностики, разработка механизмов социальной защиты больных туберкулезом, защита прав пациентов. Кроме того, партнерство предусматривает содействие внедрению в рамках медицинской реформы комплексного и ориентированного на пациента лечения на всех уровнях медицинской помощи, а также профилактики этого заболевания.

Официально Партнерство "Остановим туберкулез. Украина" было создано в декабре 2017 года по инициативе проекта Challenge TB ("Вызов туберкулеза"), осуществляемой в Украине организацией РАТН. Это партнерство имеет целью объединить усилия как государственных органов власти, так и неправительственных, международных организаций, общественности и объединений пациентов для эффективного ответа на эпидемию туберкулеза в Украине, а также улучшение сотрудничества государства с международными и национальными фондами и общественными организациями. Сейчас в состав Партнерства вошли 34 неправительственные и международные организации, а также 5 частных лиц, деятельность которых направлена на преодоление эпидемии туберкулеза и проблем конфекции туберкулеза/ВИЧ в Украине.