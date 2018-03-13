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Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает

Морозы возвращаются
12:58 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Небольшое потепление, которое будет наблюдаться в Украине в ближайшие дни, в выходные сменится сильными морозами.

В Украине с 17 марта начнется очередное похолодание.

Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С 17-го марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей", - написала она.

По словам Диденко, кроме осадков, сильного ветра и морозов нужно быть готовыми к гололедице на дорогах.

"Просьба к водителям уже сегодня-завтра еще раз проверить состояние автомобилей. Ведь это и безопасность, и жизнь. Дворникам также неплохо было бы пополнить запасы соли", - отметила синоптик.

Она также прогнозирует, что 14 марта в Украине - циклон и атмосферные фронты.

"Дожди завтра будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе - северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/сек. Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов", - рассказала Диденко.

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Она добавила, что в Киеве завтра ожидается дождь, сильный ветер, возможен мокрый снег. Ближайшей ночью и завтра днем температура воздуха в столице будет примерно одинаковой, +1+3 градуса.

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Новости Украины, Морозы, Погода, Потепление, Синоптики, Циклон.
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