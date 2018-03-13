Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области
Новости: Киев призывает крымчан не идти на так называемые "выборы" Киев призывает крымчан не идти на так называемые "выборы"
Новости: "Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад
X

Прогноз погоды на 14 марта: в Украину снова идет похолодание

Прогноз погоды на 14 марта
14:49 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: 14 марта почти по всей Украине пройдут дожди и мокрый снег.

 В Украине в ближайшие сутки 14 марта погоду будут определять атмосферные фронты, влажная и теплая, на востоке - прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей страны ожидается дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1 мороза, днем 2-7° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 8-13° тепла.

В восточной части Украины – без осадков, лишь вечером прогнозируется мокрый снег, местами гололед; температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°. Ветер юго-восточный (в западной части – юго-западный),7-12 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/с.

Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает

В западных областях Украины местами дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +9...+11°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +3...+5°, днем +11...+13°. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях повышенная лавиноопасность.

На севере Украины дождь с мокрым снегом. Температура ночью -2...-4°, днем +3...+5°. Ветер юго-восточный  7-12 м/с.

В центре Украины дождь со снегом, температура ночью +1...+3°, днем +3...+5°. Ветер юго-восточный  7-12 м/с.

На востоке Украины по-зимнему холодно, снег и мороз: ночью в Луганской области местами до 11 градусов мороза, хотя днем около 0°. Ветер юго-восточный  7-12 м/с.

В южных областях Украины дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +6...+8°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +3...+5°, днем +7...+9°. Ветер юго-восточный  7-12 м/с.

В Киеве 14 марта пройдет дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+2° тепла, днем +3...+5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 году, самая низкая ночью -19,4° в 1902 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ветер, Гололед, Дождь, Морозы, Погода в регионах, Погода в Украине, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды на 14 марта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018 Для десятиклассников готовят экспериментальный курс Новое ведомство Госбюро расследований объявило 219 вакансий

Последние новости

"Стандарты у них очень опасные": Пятов о матче "Рома" - "Шахтер" Евросоюз внес изменения в черный список налоговых гаваней Смешные фотодоказательства того, что первые 40 лет мужчины самые тяжелые
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
04 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
05 Украинский гимнаст получит российское гражданство
Новости сегодня
15:00 Спикер Госдумы: За отравлением Скрипаля стоит Британия
14:58 В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва маршрутки в Донецке
14:55 Посла Британии вызвали в российский МИД
14:53 ПСЖ намерен приобрести звездного вратаря
14:49 Элтон Джон выпустил эксклюзивную коллекцию одежды совместно с Gucci
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Перевод часов: украинцам предстоит перейти на летнее время Украинцам предстоит перейти на летнее время
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03)
Добавить комментарий
0