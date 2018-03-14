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В Украине создадут Единый государственный реестр получателей субсидий

Субсидии
11:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство Украины намерено создать Единый государственный реестр получателей субсидий.

Кабинет министров Украины намерен создать Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий на заседании среду.

"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

Согласно проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Единый государственный реестр субсидий, Кабмин, Субсидии, Укратна.
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