https://telegraf.com.ua/files/2018/03/8461421-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3955998-v-ukraine-sozdadut-edinyiy-gosudarstvennyiy-reestr-poluchateley-subsidiy.html
В Украине создадут Единый государственный реестр получателей субсидий
11:55 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Правительство Украины намерено создать Единый государственный реестр получателей субсидий.
Кабинет министров Украины намерен создать Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий на заседании среду.
"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.
Согласно проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.
Telegraf.com.ua