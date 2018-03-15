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Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителя

Супермаркет
09:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Всемирный день защиты прав потребителя отмечается с 1983 года, Украина первая из стран бывшего Союза приняла Закон "О защите прав потребителей".

15 марта 1962 года в своем послании к Конгрессу президент США Джон Кеннеди сформулировал четыре основных права потребителя: право на безопасность, качество товаров и услуг; право на достоверную информацию о них; право быть услышанным в случае выдвижения потребительских претензий; право защищать свои потребительские претензии в суде.

Впоследствии они были положены в основу закона прав потребителей во многих странах мира. В 1960 году была основана некоммерческая компания Consumers International (CI) - Всемирная организация потребителей, которая сегодня объединяет около двухсот общественных и государственных организаций по защите прав потребителей из более семидесяти экономически развитых стран мира. Защита прав потребителей - составная часть защиты прав человека.

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В 1973 году XXV сессия Консультативной Ассамблеи Совета Европы утвердила "Хартию защиты потребителей", а в 1985-м Генеральная Ассамблея ООН приняла "Руководящие принципы защиты интересов и прав потребителей". Подписала соответствующие документы ООН и Украины.

Практическое воплощение это нашло в том, что Украина первая среди республик бывшего Союза приняла Закон "О защите прав потребителей". Процесс становления и формирования системы защиты прав гражданина основывается на статье 42 Конституции Украины, согласно которой "государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ".

В этом году День пройдет под лозунгом "Права потребителей в цифровую эпоху". Тема весьма актуальна, ведь через Интернет осуществляется все большее количество покупок, поэтому защита прав потребителей по дистанционной продаже товаров становится важной для многих людей.

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Новости Украины, Всемирный день, Закон "О защите прав потребителей", Защита прав потребителей, Украина.
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