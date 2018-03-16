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Из Риги в Киев отправлен очередной груз гуманитарной помощи

Из Риги в Киев отправлен очередной груз гуманитарной помощи
05:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В загрузке гуманитарной помощи участвовали члены Конгресса украинцев Латвии и латышские активисты.

В четверг Конгресс украинцев Латвии (КУЛ) отправил в Украину 35-й груз гуманитарной помощи, предназначенный для облегчения жизни людей с особыми потребностями.

Об этом сообщил председатель Конгресса украинцев Латвии Николай Павлюк.

"Очередной, 35-й груз гуманитарной помощи Украине сегодня загрузили и отправили в Украину. Это фура, набитая средствами для больных и раненых, в целом - для людей с ограниченными возможностями: специальные кровати, инвалидные коляски, запчасти, удобные костыли, такое прочее", - сказал Павлюк.

Он также сообщил, что следующий 36 груз гуманитарной помощи планируется отправить во второй половине апреля.

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Все по теме:

Новости Украины, Восток Украины, Гуманитарная помощь, Конгресс украинцев Латвии, Николай Павлюк.
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