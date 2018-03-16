Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацбанк представил новую стратегию Нацбанк представил новую стратегию
Новости: Назначен новый состав и председатель Счетной палаты Назначен новый состав и председатель Счетной палаты
Новости: Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция
Новости: Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое
X

Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Рады

Владимир Гройсман и Ульяна Супрун
11:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун провести встречи с фракциями Верховной Рады.

Премьер-министр Украина Владимир Гройсман просит исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на интересующие вопросы.

"Пожалуйста, встретьтесь с фракциями, дайте ответы на вопросы, которые есть сегодня у коллег. А вас, коллеги, я прошу, давайте вместе менять систему здравоохранения", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству, отвечая на обращения депутатов отменить решение о назначении У.Супрун и.о. министра.

Кроме того, В.Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом по Минздраву, он внесет в Раду кандидатуру на министра.

Детский сад в Ужгороде закрыли из-за кори

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу внефракционный депутат Виктор Кривенко спросил у премьер-министра: "Сейчас в документах Министерства здравоохранения вводится фактически третий пол. Вводить в анкетах пол "нет пола". Какое ваше отношение к этому?"

В.Гройсман ответил, уже говорил об этом в свое время с трибуны парламента. "Я абсолютно традиционных взглядов, и другого для меня нет", - добавил он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что для него семейные ценности являются очень важным вопросом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Встречи, Ульяна Супрун, Фракции Верховной Рады.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды на 16 марта в Украине: местами пройдут дожди, на севере - мороз Правительство готовит масштабный план проверки дорог Старт поэтапного отключения аналогового телерадиовещания перенесли

Последние новости

"Хочу показать отличный бокс": соперник Гвоздика - о бое с украинцем Шикарные арабские автомобили класса люкс Украина планирует расширить географию экспорта зерна
Сегодня читают
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
04 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
05 Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга
Новости сегодня
12:33 Прикольные комиксы, которые поднимут настроение каждому
12:32 В Раде зарегистрировали законопроект против аграрного рейдерства
12:26 В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле
12:18 Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
12:00 "А началось все с Кадара": украинский тренер - о поражении "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0