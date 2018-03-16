Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Рады

Премьер-министр Украина Владимир Гройсман просит исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на интересующие вопросы.

"Пожалуйста, встретьтесь с фракциями, дайте ответы на вопросы, которые есть сегодня у коллег. А вас, коллеги, я прошу, давайте вместе менять систему здравоохранения", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству, отвечая на обращения депутатов отменить решение о назначении У.Супрун и.о. министра.

Кроме того, В.Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом по Минздраву, он внесет в Раду кандидатуру на министра.

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу внефракционный депутат Виктор Кривенко спросил у премьер-министра: "Сейчас в документах Министерства здравоохранения вводится фактически третий пол. Вводить в анкетах пол "нет пола". Какое ваше отношение к этому?"

В.Гройсман ответил, уже говорил об этом в свое время с трибуны парламента. "Я абсолютно традиционных взглядов, и другого для меня нет", - добавил он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что для него семейные ценности являются очень важным вопросом.