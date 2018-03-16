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В Беларуси украинский язык теперь можно изучать в школах

Флаги Украины и Беларуси
13:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультативных занятий по украинскому языку для 5-9 классов.

Министерство образования Беларуси накануне утвердило учебную программу факультативных занятий "Украинский язык" для V-IX классов школ с белорусским и русским языками преподавания. Как передает Радио Свобода, по информации Минобразования Беларуси, цель соответствующей программы – "формировать у учащихся умения и навыки нормативного устного и письменного украинского языка, в основе которых элементарные знания об особенностях украинского языка в сравнении с русским и белорусским", а также "развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интересу к его языку, культуре, литературе, обычаям, традициям". 

Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования, о чем шла речь на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киеве.

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Как сообщает корреспондент Радио Свобода, преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста.

В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.

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Новости Украины, Минобразования Беларуси, Украинский язык, Учебная программа, Факультативные занятия.
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