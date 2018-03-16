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В МИД рассказали, когда заработает Украинский институт

МИД Украины
17:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский институт должен заработать во второй половине 2018 года

Украинский институт, целью создания которого станет улучшение имиджа Украины в мире, должен заработать во второй половине 2018 года.

Как передает корреспондент, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал на пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора Украинского института.

Министр напомнил, что 12 марта начался конкурс, который продлится 30 дней. Решение о победителе конкурса на должность директора будет принимать независимая комиссия, в которую входят 9 экспертов. Планируется, что результаты конкурса будут объявлены 18 апреля. Затем некоторое время уйдет на создание менеджмента института.

По словам Климкина, "когда у нас появится руководство Украинского института, наблюдательный совет его утвердит, мы начнем практически работать - это будет вторая половина этого года. Мы это понимаем с точки зрения, чтобы брести полную динамику, но по поводу представительств, это будет определяться вместе руководством института и наблюдательным советом".

Он добавил, что в приоритете - открытие отделений института в странах Европейского Союза, США, Канаде и некоторых странах Азии.

"Мы прекрасно понимаем, что иметь Украинский институт в Варшаве, Риме и Париже для нас, я не хочу какие-либо страны обижать, важнее, чем, например, в Перу, но это не значит, что мы не будем расширять эту сеть. Хотя честно должны признать, должны начать с приоритетов. Такими приоритетами для нас являются ключевые европейские страны, Соединенные Штаты, Канада, некоторые азиатские страны, а потом будем думать уже о будущем", - сказал Климкин.

По словам министра, команда Украинского института будет утверждаться генеральным директором учреждения. "Мы считаем, что это будет не какая-то большая бюрократия. Возможны предположения, это будет сначала не менее 10 человек, а потом будем смотреть", - сказал Климкин.

"Мы хотим создать учреждение, совершенно не бюрократическое, поскольку бюрократия нам тут не поможет, абсолютно открытая история, такая, которая бы, с одной стороны, последовала хорошим традициям и хорошему опыту Британского совета, Гете-института, Чешского института, но сделать не путем копирования", - сказал Климкин.

Как отметил министр, институт представит не только современную культурную среду Украины, но и настоящую современную Украину. "Новое руководство института вместе с наблюдательным советом будет определять те проекты, которые, как они считают, покажут Украину наилучшим образом", - заявил глава МИД.

"Нам нужно не только давать информацию об Украине... Нам нужно создать за рубежом эмоцию о современной Украине, то есть, нас должны также воспринимать и эмоционально через культурное пространство", - считает он.

Кроме генерального директора института, который будет избран на конкурсе, будет еще не определенный административный директор, кандидатура которого будет рекомендовать МИД по согласованию с генеральным директором Украинского института.

По словам Климкина, генеральный директор и административный директор будут ответственны не перед МИД, а перед наблюдательным советом. "А в наблюдательном совете, вы тоже увидите, будет много креативных и известных людей, которые имеют свой имидж, свое реноме", - добавил он.

Министр подчеркнул, что не должно быть опасений, что внешнеполитическое ведомство как-то будет влиять на работу института.

"На этот год мы предусмотрели около 20 млн грн, но для начала, для первого толчка. Мы работаем с депутатами Верховной Рады для того, чтобы увеличить это финансирование после того, как институт реально начнет работу", - сказал Климкин.

Также он сообщил, что гранты, которые удастся привлечь, будут использованы в проектах института. "Это будет уже компетенция креативной команды, которая будет работать в Украинском институте. Определенные идеи уже есть, мы над ними работаем. Мы передадим их команде, которая будет их продолжать", - добавил министр.

Говоря о месте размещения главного офиса института, Климкин сообщил, что есть несколько опций, которые изучаются. Однако он добавил, что генеральный директор института и административный директор должны сами изучить этот вопрос, потому что учреждение должно быть независимым.

Как отметил Климкин, украинские посольства за рубежом по возможности будут оказывать помощь, если в этом будет смысл, но представительства института формально не будут работать при посольствах. "Не будет отделений Украинского института при посольствах, поскольку тогда это теряет смысл, тогда это не уже независимое учреждение", - сказал он.

В уставе Украинского института прописано, что руководители зарубежных отделений будут избираться также по открытому конкурсу, а все остальные будут назначаться генеральным директором.

В свою очередь член конкурсной комиссии, музыкант, куратор и основатель арт-центра "Я Галерея" Павел Гудимов рассказал о критериях отбора директора учреждения. "Человек должен быть профессиональным менеджером. То есть, это не просто человек, который представляет, это должен быть человек, который умеет сложить систему вместе", - сказал Гудимов.

Потенциальные кандидаты должны работать с подобными проектами в сферах, близких к культурным, 6 лет, но культурой эта деятельность не ограничивается. Кандидаты должны иметь стратегическое видение и понимать, какие функции будет иметь институт. Также необходимо знание иностранных языков. Конкурсная комиссия будет рассматривать рекомендации профессионалов из сферы культуры относительно того или иного кандидата.

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Новости Украины, МИД Украины, Павел Климкин, Украина, Украинский институт.
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