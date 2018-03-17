В МВД сообщили, сколько украинцев получили ID-паспорта в 2017 году

В течение 2017 года украинцам выдали почти 2 миллиона ID-паспортов, тогда как за 2016 год - чуть больше 280 тысяч. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Процесс замены внутренних паспортов на ID-карты в Украине продолжается и набирает обороты. В прошлом году выдано почти 1 млн 97 тыс. ID-паспортов, тогда как в 2016 году, когда этот процесс стартовал, – 280 252", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственная миграционная служба Украины должна завершить процесс замены паспорта-книжечки на ID-карточку, которая соответствует стандартам идентификации, установленным ЕС, на протяжении 4 лет.

С полным перечнем ЦПАУ, где оформляют биометрические документы, можно ознакомиться по ссылке.