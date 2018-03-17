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В МВД сообщили, сколько украинцев получили ID-паспорта в 2017 году

ID-паспорт
09:05 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что за 2017 год украинцам выдали около 2 миллионов ID-паспортов.

В течение 2017 года украинцам выдали почти 2 миллиона ID-паспортов, тогда как за 2016 год - чуть больше 280 тысяч. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Процесс замены внутренних паспортов на ID-карты в Украине продолжается и набирает обороты. В прошлом году выдано почти 1 млн 97 тыс. ID-паспортов, тогда как в 2016 году, когда этот процесс стартовал, – 280 252", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственная миграционная служба Украины должна завершить процесс замены паспорта-книжечки на ID-карточку, которая соответствует стандартам идентификации, установленным ЕС, на протяжении 4 лет.

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С полным перечнем ЦПАУ, где оформляют биометрические документы, можно ознакомиться по ссылке.

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Новости Украины, ID-паспорт, Выдача, Количество, МВД, Украинцы.
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