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Гройсман поздравил работников ЖКХ с праздником

Владимир Гройсман
11:18 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал работникам жилищно-коммунального хозяйства крепкого здоровья и всяческих успехов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Текст поздравления обнародован на Правительственном портале.

"Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из базовых отраслей украинской экономики и социальной сферы", - отметил Гройсман.

По его словам, реформа жилищно-коммунального хозяйства, которую вводит правительство, будет способствовать созданию конкурентной среды и формированию прозрачного и эффективного рынка жилищно-коммунальных услуг, внедрению эффективной инвестиционной политики в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и усовершенствованию тарифной модели.

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Гройсман подчеркнул, что необходимо построить в Украине такую систему жилищно-коммунального хозяйства, при которой граждане будут получать качественные и удобные услуги с лучшими мировыми образцами и иметь возможность выбирать поставщика услуг по своему усмотрению. Премьер-министр выразил уверенность, что знания, умения и навыки коммунальщиков позволят вывести коммунальное хозяйство на качественно новый уровень.

"Пусть результаты Вашей работы говорят сами за себя, а клиенты всегда остаются довольны Вашей работой. Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья и долголетия, семейного благополучия и всяческих успехов", - отметил он.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Поздравление, Профессиональный праздник, Работники ЖКХ.
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