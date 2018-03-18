Гройсман поздравил работников ЖКХ с праздником

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Текст поздравления обнародован на Правительственном портале.

"Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из базовых отраслей украинской экономики и социальной сферы", - отметил Гройсман.

По его словам, реформа жилищно-коммунального хозяйства, которую вводит правительство, будет способствовать созданию конкурентной среды и формированию прозрачного и эффективного рынка жилищно-коммунальных услуг, внедрению эффективной инвестиционной политики в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и усовершенствованию тарифной модели.

Гройсман подчеркнул, что необходимо построить в Украине такую систему жилищно-коммунального хозяйства, при которой граждане будут получать качественные и удобные услуги с лучшими мировыми образцами и иметь возможность выбирать поставщика услуг по своему усмотрению. Премьер-министр выразил уверенность, что знания, умения и навыки коммунальщиков позволят вывести коммунальное хозяйство на качественно новый уровень.

"Пусть результаты Вашей работы говорят сами за себя, а клиенты всегда остаются довольны Вашей работой. Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья и долголетия, семейного благополучия и всяческих успехов", - отметил он.