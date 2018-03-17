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Гройсман сообщил, верит ли ГПУ о планах Савченко совершить теракт в Раде

Владимир Гройсман
09:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что верит информации Генпрокуратуры о планировании теракта в здании Верховной рады Надеждой Савченко.

Премьер-министр Владимир Гройсман верит информации Генпрокуратуры, касающейся народного депутата Надежды Савченко. Об этом он заявил в эфире Радио "НВ".

"Я не видел материалы следствия - (прим. ред.). То, что я слышал, я в это верю, и я считаю, что это проблема психического здоровья", - сказал глава правительства, отвечая на вопрос, верит ли он оглашенной генпрокурором накануне информации о том, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в здании парламента.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала теракт в ВР.

Гранаты в сумке Савченко: комитет ВР хочет официального заявления свидетеля

В тот же день генпрокурор направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Впоследствии появилась информация о том, что в своей сумке Савченко переносила три боевые гранаты.

16 марта в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, ГПУ, Надежда Савченко, Планирование, Теракт в здании Рады.
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