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Когда морозы и снегопады уйдут из Украины: прогноз синоптика

Дерево
16:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что весна придет в Украину уже 23-24 марта, а снегопады прекратятся в ближайшие дни.

В ближайшие дни ожидать существенного потепления в Украине не стоит. Зима будет еще властвовать в ближайшие пять дней. Об этом рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Сегодня".

"Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу", – прокомментировал он нынешнюю погоду.

По его словам, весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся уже в ближайшие два дня.

"Осадки продержаться еще два дня. Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае, дневная температура станет плюсовой", – отметил Кульбида.

Прогноз погоды на 19 марта в Украине: сохранится зимняя погода

От также подчеркнул, что потепление придет с запада, и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

Как сообщал Укргидрометцентр, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия - 19 марта украинцев ждут снегопады, метели, на дорогах гололедица.

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