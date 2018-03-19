В ООН представили доклад о нарушении прав человека на Донбассе

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине отмечает случаи пыток и жестокого обращения с заложниками, которые были задержаны в результате конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент, об этом руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сказала на пресс-конференции "Презентация 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине".

"27 декабря 2017 года состоялось одновременное освобождение 307 человек в рамках обмена "всех на всех", как это предусмотрено Минскими соглашениями. Путем конфиденциальных бесед с 64 такими лицами с обеих сторон линии разграничения мы собрали значительный объем информации относительно условий содержания и нарушений прав человека. Все из тех, с кем были проведены беседы, сообщали о нечеловеческих условиях содержания, пытках или жестоком обращении, включая случаи сексуального насилия, угрозы насилия и нарушения гарантий на справедливый судебный процесс", - отметила Фрейзер.

При этом она сказала, что миссии "удалось немного пролить свет на ситуацию в отношении тех людей, которые содержатся на территории, контролируемой вооруженными группами". В частности, она сказала, что на оккупированной территории миссия продолжает сталкиваться со случаями лишения доступа к местам содержания под стражей и не имеет возможности встречаться приватно с заложниками.

Также она сказала: "Сведения, собранные во время этих бесед, а также дополнительные 130 конфиденциальных интервью с лицами, содержащимися в разных местах на территории, контролируемой правительством, подтверждают то, что мы последовательно сообщаем". "За последние три месяца мы задокументировали 121 случай достоверных обвинений в произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении и сексуальном насилии, совершенных с обеих сторон линии разграничения", - сказала Фрейзер.

В докладе говорится, что неизменные отказы в доступе к местам несвободы для встречи на оккупированных территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР" продолжают вызывать серьезное беспокойство относительно условий содержания под стражей и возможных нарушений прав человека, в частности пыток и жестокого обращения. "Информация, полученная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека непосредственно от ряда заключенных, в том числе от некоторых из тех, кто был освобожден вооруженными группами в рамках одновременного освобождения "всех на всех", подтверждает наличие оснований для такого беспокойства", - говорится в докладе.

Также сказано, что в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года было задокументировано 115 достоверных сообщений о незаконном или произвольном содержании под стражей, имевших место с обеих сторон линии разграничения. В 15 из этих случаев имели место нарушения прав человека. В частности, в мониторинговой миссии ООН отмечают, что к трем случаям причастна Служба безопасности Украины, а к 12 - вооруженные группы боевиков.