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Регистрация на ВНО-2018 в Украине подходит к концу

ВНО_2018
17:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Телеграф

Новости Украины: Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что 19 марта является последним днем регистрации документов для участия в ВНО-2018.

Сегодня последний день регистрации документов для участия во внешнем независимом оценивании, уже зарегистрировано почти 276,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе УЦОКО.

"19 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании", - говорится в сообщении.

Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 19 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы направлены после 19 марта, обрабатываться не будут.

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"По состоянию на 19 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 тысяч 694 человека", - добавили в УЦОКО.

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Новости Украины, ВНО-2018, Завершение, Регистрация документов, Срок.
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