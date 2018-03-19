Регистрация на ВНО-2018 в Украине подходит к концу
Новости Украины: Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что 19 марта является последним днем регистрации документов для участия в ВНО-2018.
Сегодня последний день регистрации документов для участия во внешнем независимом оценивании, уже зарегистрировано почти 276,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе УЦОКО.
"19 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании", - говорится в сообщении.
Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.
Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 19 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы направлены после 19 марта, обрабатываться не будут.
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"По состоянию на 19 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 тысяч 694 человека", - добавили в УЦОКО.